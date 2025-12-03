Quema de furgones en la vía Panamericana Risaralda - Chocó por parte del ELN.

Los vehículos tipo furgón fueron incinerados en el sector conocido como Angostura, jurisdicción del municipio de Tadó en el Chocó, que hace parte de la vía Panamericana que comunica con el departamento de Risaralda.

De acuerdo con información preliminar, varios hombres interceptaron los automotores, los marcaron con siglas del ELN y luego les prendieron fuego en la parte delantera. Los conductores lograron abandonar los vehículos antes de que las llamas se extendieran, por lo que no se reportan personas heridas.

Los furgones transportaban alimentos con destino al Chocó y habitantes de la zona ayudaron a bajar parte de la mercancía para evitar su pérdida, mientras las autoridades verifican la situación de orden público.

Así lo confirmó Juan Diego Ortiz, secretario nacional de la Confederación Colombiana de Transportadores.

“La subversión está cumpliendo con lo que ha hablado, no tenemos un tema de seguridad claro en esa vía y pues esto es para también alertar a las autoridades de Risaralda, porque pues en este momento dicen que mandaron un batallón para allá, pero es que el batallón lo deben enviar para el Chocó, y en este momento siempre he denunciado que esa vía es territorio de nadie”

El Ejército Nacional continúa desplegado en la zona limítrofe entre los dos departamentos para garantizar la seguridad de los ciudadanos risaraldenses e impedir la incursión de este grupo guerrillero al territorio.

Vehículos incinerados en la Vía Panamericana Risaralda- Chocó (fotos suministradas) Ampliar