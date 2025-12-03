Santa Marta será sede de Expobar 2025

Santa Marta

La ciudad continúa consolidándose con eventos que dinamizan la economía, profesionalizan sectores estratégicos y elevan la calidad de la oferta turística y nocturna. En esta línea, la ciudad será sede este 4 de diciembre de Expobar Fusión 2025.

Según datos recientes de Asobares, el macrosector generó $20,9 billones en valor agregado durante el primer semestre de 2025, con un crecimiento del 1,9%, y un comportamiento especialmente positivo en bares y discotecas, que registraron un incremento del 64,3% en ingresos y un aumento del 13,6% en ocupación laboral.

En Santa Marta, este sector representa una fuerza laboral significativa: 17.881 personas trabajan en la división 56 (bares, restaurantes y catering), de las cuales 64,35% son mujeres, y 26,42% corresponde a empleo joven.

Le puede interesar:

Universidad del Magdalena devuelve patrimonio arqueológico a pueblos indígenas de la Sierra Nevada

“Santa Marta ya es un referente para la industria nocturna y gastronómica. Con eventos como Expobar, seguimos impulsando capacidades, articulando sectores y generando oportunidades reales para los jóvenes, mujeres y trabajadores que hacen parte de este ecosistema”, señaló Carlos Jaramillo, secretario de Desarrollo Económico de Santa Marta.