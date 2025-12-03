“Trump parece no estar muy informado acerca de lo que sucede en Colombia”: Internacionalista

El presidente Gustavo Petro respondió a las declaraciones de Donald en las que advierte que Colombia puede ser sujeto de ataques por cuenta de la producción de cocaína.

“Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EEUU.”, escribió el mandatario colombiano en sus redes sociales.

Respecto a esto, Sandra Borda, internacionalista, habló en los micrófonos de W Sin Carreta y aseguró que básicamente lo que está haciendo el presidente Petro, es tratar de brindarle información a Trump, esto ”teniendo razón en identificar el hecho de que el presidente Trump parece no estar muy informado acerca de lo que sucede en Colombia en la lucha contra las drogas,“.

Y agregó: “Yo creo que en la declaración que hace Trump queda muy claro que apenas se acaba de enterar de que este problema existe y de las magnitudes de este y lo que está proponiendo hacer es básicamente erradicarlo a través del uso de la fuerza”.

Es por eso que dijo que para ella, está bien el llamado del Gobierno colombiano en que se conozca primero cuáles son los esfuerzos que se hacen en el país “antes de aventurar un uso de la fuerza en Colombia que ni resultaría bien en términos de guerra contra las drogas ni se daría en interés o satisfaciendo los intereses nacionales de Estados Unidos de ninguna forma”.