Un policía muerto y otro más herido deja ataque armado en zona rural de Cúcuta

Tan solo dos horas después del ascenso del Cúcuta Deportivo a la primera división del futbol profesional colombiano, la felicidad de los cucuteños se vio empañada con una nueva acción violenta contra la fuerza pública, que deja como saldo un uniformado de la policía muerto y otro más gravemente herido.

El hecho se presentó en la estación de policía del corregimiento de Aguaclara. Según testigos, los dos uniformados se encontraban en la entrada de las instalaciones policiales, cuando fueron atacados con ráfaga de fusil, por parte de un sujeto a bordo de una motocicleta.

En el hecho, el patrullero Luis Montero Angarita perdió la vida, mientras que el patrullero Jesús Meneses Rodríguez quedó gravemente herido.

Por la complejidad de la zona, Meneses Rodríguez aún no ha podido ser evacuado a la ciudad de Cúcuta.

Las autoridades están coordinando para poder ingresar al sitio, evacuar al uniformado herido y brindar apoyo en materia de seguridad en el lugar.