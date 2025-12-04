19 países no podrán solicitar green card tras política antimigratoria Trump: ¿Colombia en la lista?

El Gobierno de Estados Unidos, bajo el mandato del presidente Donald Trump, anunció este miércoles 3 de diciembre, la suspensión del procesamiento de solicitudes de la tarjeta de residencia permanente, también conocida como ‘green card’.

Además de la interrupción en el proceso, el país reevaluará las ‘green cards’ de las personas que ya las tienen y cuyos países de origen se encuentren en esta lista.

La decisión de Donald Trump viene después de lo que fue el tiroteo a dos miembros de la Guardia Nacional por parte de un ciudadano afgano con asilo, generando una mayor intensidad en las políticas migratorias del país norteamericano.

“Por instrucción del presidente de Estados Unidos, he ordenado una revisión completa y rigurosa de cada ‘green card’ otorgada a todo extranjero procedente de un país considerado de riesgo”, declaró en X Joseph Edlow, director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Algunas de las personas que se encontraban realizando el proceso, se dieron cuenta del anuncio tras haber reportado cancelaciones de entrevistas y ceremonias de naturalización en las oficinas locales del USCIS.

¿Cuáles son los 19 países en esta lista?

Los países señalados son los mismos 19 que, durante el mes de junio, fueron mencionados en un decreto firmado por Trump para prohibir la entrada al país por un asunto de seguridad nacional. Vea aquí la lista:

Afganistán

Birmania

Chad

República del Congo

Guinea Ecuatorial

Eritrea

Haití

Irán

Libia

Somalia

Sudán

Yemen

Burundi

Cuba

Laos

Sierra Leona

Togo

Turkmenistán

Venezuela

De acuerdo con el USCIS, uno de los criterios a tomar en cuenta en los inmigrantes de estos 19 países, son los factores negativos específicos del país, lo que incluye el proceso del país en emitir documentos de identidad seguros y debidamente elaborado.

Sin embargo, el panorama se complica no solo para estos países, pues en declaraciones posteriores al tiroteo, el mandatario republicano declaró que planea “pausar permanentemente la migración de todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo”.

Además de ello, Trump añadió que su administración buscará poner “fin a todos los millones de admisiones ilegales de Biden (…) y eliminará a cualquiera que no sea un activo neto para los Estados Unidos o sea incapaz de amar a nuestro país”.

Con ello, las nuevas políticas podrían afectar a más de 1.5 millones de personas que tenían solicitudes de asilo pendientes, junto a los más de 50.000 que habrían recibido concesiones de asilo durante el mandato del expresidente Joe Biden.

