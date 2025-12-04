Arturo Char irá a juicio en la Corte Suprema de Justicia por presunta compra de votos

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Francisco Farfán, determinó acusar y llevar a juicio al expresidente del Senado, Arturo Char, por presunta corrupción electoral.

El excongresista de Cambio Radical es señalado por los hechos de compra masiva de votos que se fraguó desde la sede política “Casa Blanca” en Barranquilla, donde también operaba la sede de campaña de la exsenadora Aida Merlano.

“Dicho concierto delictivo habría ido más allá de un simple convenio político, en la medida en que, supuestamente, para conseguir la elección de Aída Merlano Rebolledo en el Senado; de Lilibeth Llinás Delgado en la Cámara y la propia reelección de Arturo Char Chaljub en el Senado, se habrían ejecutado delitos contra los mecanismos de participación democrática, a través de la compra de votos para estos tres candidatos”, determinó en su momento la Corte Suprema, para dictar orden de captura contra Char.

Cabe recordar que el excongresista había sido objeto de orden de captura luego de que se radicará en Estados Unidos cuando se estaba adelantando la investigación.

“La determinación también obedece al comportamiento del investigado que pone en duda su normal comparecencia al proceso, así como a riesgos advertidos en la práctica probatoria y en la actividad investigativa”, aseveró la Corte en 2023 cuando ordenó la detención de Char.

Para ese momento, así como ahora, para la Sala de Instrucción concurren los elementos que configurarían una eventual responsabilidad de Arturo Char en esos delitos.

El exsenador de Cambio Radical fue acusado por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante agravados.

Ahora el proceso, frente al cual cabe un recurso de reposición al que podría echar mano la defensa de Char, pasaría -de ser negado el recurso- a la Sala de Primera Instancia para que se adelante la etapa de juzgamiento contra el expresidente del Senado por parte del partido Cambio Radical.