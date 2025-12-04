Bucaramanga vs. Tolima EN VIVO🔴: siga el minuto a minuto del partidazo de cuadrangulares del FPC

En la definición del grupo B de los cuadrangulares finales del fútbol profesional colombiano, Atlético Bucaramanga recibe este miércoles 3 de diciembre al Deportes Tolima, en lo que promete ser un partidazo debido a la situación en la que se encuentran los equipos en la tabla.

La fecha 5 de los cuadrangulares podría definir al primer finalista de la Liga Betplay Dimayor, pues una victoria del club Vinotinto y Oro o incluso un empate entre los equipos, clasificaría automáticamente al equipo dirigido por Lucas González, por lo que los ‘bucaros’ estarían obligados a ganar para seguir con vida.

Esto, debido al punto invisible que posee el Deportes Tolima, pues en llegado al caso de igualdad de puntos, la ventaja será para el equipo de Ibagué.

