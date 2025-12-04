Bucaramanga vs. Tolima EN VIVO🔴: siga el minuto a minuto del partidazo de cuadrangulares del FPC
Atlético Bucaramanga y el Deportes Tolima jugarán un partido clave en la definición del grupo B de los cuadrangulares finales.
En la definición del grupo B de los cuadrangulares finales del fútbol profesional colombiano, Atlético Bucaramanga recibe este miércoles 3 de diciembre al Deportes Tolima, en lo que promete ser un partidazo debido a la situación en la que se encuentran los equipos en la tabla.
La fecha 5 de los cuadrangulares podría definir al primer finalista de la Liga Betplay Dimayor, pues una victoria del club Vinotinto y Oro o incluso un empate entre los equipos, clasificaría automáticamente al equipo dirigido por Lucas González, por lo que los ‘bucaros’ estarían obligados a ganar para seguir con vida.
Esto, debido al punto invisible que posee el Deportes Tolima, pues en llegado al caso de igualdad de puntos, la ventaja será para el equipo de Ibagué.
Siga el minuto a minuto del partido aquí:
Corner,Deportes Tolima. Corner cometido por Aldair Quintana.
Falta de Juan Mosquera (Atlético Bucaramanga).
Marlon Torres (Deportes Tolima) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Carlos de Las Salas (Atlético Bucaramanga).
Jersson González (Deportes Tolima) ha recibido una falta en la banda derecha.
Juan Mosquera (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Yhorman Hurtado (Deportes Tolima).
Falta de Neyder Moreno (Atlético Bucaramanga).
Kevin Pérez (Deportes Tolima) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Corner,Atlético Bucaramanga. Corner cometido por Brayan Rovira.
Corner,Atlético Bucaramanga. Corner cometido por Mauricio Gonzalez.
Remate fallado por Jersson González (Deportes Tolima) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Adrián Parra.
Falta de Carlos Romaña (Atlético Bucaramanga).
Mauricio Gonzalez (Deportes Tolima) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Jefferson Mena (Atlético Bucaramanga).
Kevin Pérez (Deportes Tolima) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Carlos de Las Salas (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Adrián Parra (Deportes Tolima).
Mano de Luciano Pons (Atlético Bucaramanga).
Corner,Atlético Bucaramanga. Corner cometido por Junior Hernández.
Fabián Sambueza (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Brayan Rovira (Deportes Tolima).
Remate parado por bajo a la izquierda. Brayan Rovira (Deportes Tolima) remate con la derecha desde fuera del área.
Carlos Romaña (Atlético Bucaramanga) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Carlos Romaña (Atlético Bucaramanga).
Mauricio Gonzalez (Deportes Tolima) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Adrián Parra (Deportes Tolima).
Leonardo Flores (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Juan Mosquera (Atlético Bucaramanga).
Yhorman Hurtado (Deportes Tolima) ha recibido una falta en la banda derecha.
Neto Volpi (Deportes Tolima) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Mano de Neyder Moreno (Atlético Bucaramanga).
Fuera de juego, Deportes Tolima. Adrián Parra intentó un pase en profundidad pero Jersson González estaba en posición de fuera de juego.
Corner,Atlético Bucaramanga. Corner cometido por Neto Volpi.
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Fabián Sambueza (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde fuera del área.
Remate rechazado de Neyder Moreno (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Fabián Sambueza.
Falta de Neyder Moreno (Atlético Bucaramanga).
Junior Hernández (Deportes Tolima) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Juan Mosquera (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Yhorman Hurtado (Deportes Tolima).
Brayan Rovira (Deportes Tolima) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Leonardo Flores (Atlético Bucaramanga).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento