Cámara Colombo-China abre observatorio dedicado a estudiar el vínculo económico bilateral
La Cámara Colombo-China presentó una plataforma que ofrecerá datos, investigación y herramientas de análisis para entender la relación entre ambos países.
Cámara Colombo-China abre observatorio dedicado a estudiar el vínculo económico bilateral
06:20
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
economia colombia
La Cámara Colombo-China anunció la creación del Observatorio, una iniciativa destinada a ofrecer información verificable y análisis especializados sobre comercio, inversiones y cooperación entre ambos países.
El proyecto, que avanza hacia su apertura al público, fue presentado por su directora, Natalia Tobón, durante una entrevista con W Radio
De acuerdo con Tobón, el observatorio nace ante la necesidad de contar con datos claros y espacios de investigación que permitan evaluar con rigor la relación bilateral.
“Sobre China siempre hay mitos y percepciones, pero pocas veces aterrizamos esa discusión en evidencia. Aquí vamos a ofrecer datos, análisis y estudios que permitan entender qué funciona, qué puede mejorar y qué oportunidades existen para Colombia”, afirmó.
Lea más: Colombia y China desarrollarán proyectos de transición energética, agroindustria e IA
La plataforma incluirá un radar interactivo de comercio Colombia-China, construido en Power BI, que permitirá a emprendedores, periodistas, empresarios y académicos explorar las cifras de importaciones y exportaciones entre ambos países. Además, publicará informes mensuales y trimestrales sobre inversión, productividad, impacto sectorial y tendencias económicas, junto con columnas de expertos y un boletín semanal de noticias curado sobre la agenda china global y regional.
Lea también: Ingreso de Colombia a la Franja y la Ruta establece marco para futura inversión y proyectos en país
Entre los primeros estudios se destacan una nota sobre el potencial de la inversión férrea china en Colombia y un análisis sobre los efectos de la presencia de empresas chinas en sectores como infraestructura, minería, salud y tecnología.
Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
El observatorio estará disponible para todo el público en ObservatorioColombiaChina.com, con acceso gratuito y contenidos diseñados para investigadores, empresarios, emprendedores y ciudadanos interesados en entender la creciente presencia económica de China en Colombia.
Escuche la entrevista completa a continuación:
Cámara Colombo-China abre observatorio dedicado a estudiar el vínculo económico bilateral
06:20
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles