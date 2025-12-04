Cámara Colombo-China anuncia aumento de inversión y nuevas oportunidades tras adhesión a la Franja y la Ruta
La directora ejecutiva de la Cámara Colombo-China, Ingrid Chávez, afirmó que la adhesión de Colombia a la Iniciativa de la Franja y la Ruta marca el comienzo de una nueva fase en la relación bilateral.
Banderas de China y Colombia. Foto: Getty Images.
La directora ejecutiva de la Cámara Colombo-China, Ingrid Chávez, aseguró en entrevista con W Radio que la incorporación de Colombia a la Iniciativa de la Franja y la Ruta representa “el inicio de una nueva era” en los vínculos con China, tras 45 años de relaciones diplomáticas.
De acuerdo con Chávez, el país asiático ha incrementado su presencia en Colombia, con más de cien empresas instaladas o en proceso de constituirse durante el último año. Señaló que los sectores más atractivos para la inversión china son infraestructura, energías renovables, tecnología, salud y proyectos férreos, áreas en las que China tiene gran capacidad técnica y financiera.
La directora también destacó el creciente interés de compañías chinas del sector automotor, especialmente de vehículos eléctricos, que evalúan establecer plantas de ensamblaje en Colombia para aprovechar su ubicación estratégica como centro logístico y exportador hacia Sudamérica.
En el ámbito comercial, Chávez indicó que cada vez más empresas colombianas buscan llegar al mercado chino, con una oportunidad especial para el café de especialidad, cuyo consumo crece a tasas superiores al 16% anual en ese país. Este año, más de 30 compañías participaron en la feria CIIE en Shanghái, consolidando la presencia colombiana en ese mercado.
Chávez subrayó la importancia de fortalecer la asociatividad y los volúmenes de exportación para responder a la demanda china. Añadió que la Cámara trabaja en programas de formación, capacitaciones para exportar, talleres con el SENA y eventos como Import from China para orientar a empresarios y emprendedores interesados en este mercado.
Finalmente, Chávez invitó a los colombianos a conocer de primera mano la realidad del país asiático y anunció que en 2026 la Cámara organizará seis misiones sectoriales a China en áreas como innovación, tecnología e infraestructura, además de acompañar delegaciones a las ferias CIIE y Cantón.
