Cámara Colombo-China anuncia aumento de inversión y nuevas oportunidades tras adhesión a la Franja y la Ruta

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Cámara Colombo-China anuncia aumento de inversión y nuevas oportunidades tras adhesión a la Frana y la Ruta

La directora ejecutiva de la Cámara Colombo-China, Ingrid Chávez, aseguró en entrevista con W Radio que la incorporación de Colombia a la Iniciativa de la Franja y la Ruta representa “el inicio de una nueva era” en los vínculos con China, tras 45 años de relaciones diplomáticas.

De acuerdo con Chávez, el país asiático ha incrementado su presencia en Colombia, con más de cien empresas instaladas o en proceso de constituirse durante el último año. Señaló que los sectores más atractivos para la inversión china son infraestructura, energías renovables, tecnología, salud y proyectos férreos, áreas en las que China tiene gran capacidad técnica y financiera.

Lea también: Ingreso de Colombia a la Franja y la Ruta establece marco para futura inversión y proyectos en país

La directora también destacó el creciente interés de compañías chinas del sector automotor, especialmente de vehículos eléctricos, que evalúan establecer plantas de ensamblaje en Colombia para aprovechar su ubicación estratégica como centro logístico y exportador hacia Sudamérica.

En el ámbito comercial, Chávez indicó que cada vez más empresas colombianas buscan llegar al mercado chino, con una oportunidad especial para el café de especialidad, cuyo consumo crece a tasas superiores al 16% anual en ese país. Este año, más de 30 compañías participaron en la feria CIIE en Shanghái, consolidando la presencia colombiana en ese mercado.

Lea más: Cámara Colombo-China abre observatorio dedicado a estudiar el vínculo económico bilateral

Chávez subrayó la importancia de fortalecer la asociatividad y los volúmenes de exportación para responder a la demanda china. Añadió que la Cámara trabaja en programas de formación, capacitaciones para exportar, talleres con el SENA y eventos como Import from China para orientar a empresarios y emprendedores interesados en este mercado.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

Finalmente, Chávez invitó a los colombianos a conocer de primera mano la realidad del país asiático y anunció que en 2026 la Cámara organizará seis misiones sectoriales a China en áreas como innovación, tecnología e infraestructura, además de acompañar delegaciones a las ferias CIIE y Cantón.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause Cámara Colombo-China anuncia aumento de inversión y nuevas oportunidades tras adhesión a la Frana y la Ruta 08:51 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: