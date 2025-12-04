Capturan a un hombre tras robar en un local en Bogotá: tiene 19 anotaciones judiciales
Las anotaciones que tiene son por los delitos de: homicidio, hurto calificado, lesiones personales, daño en bien ajeno, violación de habitación ajena y porte de armas de fuego.
Bogotá
En las últimas horas, uniformados del CAI Polo Club lograron la captura en flagrancia de un hombre de 44 años por los delitos de hurto y violación de habitación ajena.
Los hechos se registraron en el barrio San Felipe, donde un hombre fue sorprendido cuando ingresó a una empresa para robar 10 equipos móviles avaluados en 10 millones de pesos.
Tras el llamado de la comunidad, la Policía actuó y fue capturado en medio del robo.
Posteriormente, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Es de anotar que presenta 19 anotaciones por los delitos de homicidio, hurto calificado, lesiones personales, daño en bien ajeno, violación de habitación ajena y porte de armas de fuego.
