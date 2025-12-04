Dejan libre a hombre que fue capturado robando más de 10 celulares: tiene 19 anotaciones judiciales

Bogotá

Pese al esfuerzo de uniformados de la Policía Metropolitana del CAI Polo Club por capturar a un hombre de 44 años por los delitos de hurto y violación de habitación ajena, un juez de la República lo dejó libre.

El hombre había sido capturado en el barrio San Felipe, mientras robaba 10 celulares avaluados en más de 10 millones de pesos en un local comercial.

Es de anotar que este hombre que quedó en libertad presenta 19 anotaciones por los delitos de: homicidio, hurto calificado, lesiones personales, daño en bien ajeno, violación de habitación ajena y porte de armas de fuego.

