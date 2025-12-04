Gobernador de Norte de Santander pide la pronta liberación de todos los secuestrados en el Catatumbo

El gobernador del departamento de Norte de Santander, William Villamizar. / EFE/Mario Caicedo. / Mario Caicedo ( EFE )

Catatumbo

El mandatario de los nortesantandereanos le pidió a los grupos armados, sobre todo aquellos con presencia en la región del Catatumbo, que se termine de liberar a todos los secuestrados. Hizo especial énfasis en el señor Belisario Peñaranda, quien se encuentra en cautiverio hace varias semanas.

Aseguró que es importante que se les brinde a sus familias el mejor regalo de navidad, sus seres queridos en el seno de su familia.

“Hoy quiero hacer un llamado especial para que se pueda liberar a Belisario Peñaranda que fue secuestrado en San Roque. Es una persona de 80 años que necesita medicina y con él, poder solicitar también la liberación de más de 15 personas que están secuestradas por grupos guerrilleros y que quieren pasar una navidad en familia, una navidad en conjunto con su comunidad, que quieren regresar a su hogar”, dijo el mandatario de los nortesantandeanos.

“Por eso hacemos este llamado para que en esos mínimos humanitarios, en esos hechos de paz que se deben generar, se pueda dar una liberación en este mes de diciembre. Seguimos luchando por generar acciones que nos conduzcan a un territorio de paz”.

En los últimos días, 39 personas secuestradas han sido entregadas a comisiones humanitarias en la región del Catatumbo.