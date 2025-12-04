“Hay tensión, pero no hay ruptura”: Claudia Lacouture sobre Colombia y su relación con EE. UU.

La Cumbre Visión 2026, Tendencias Colombia de Prisa Media, conversó con varios líderes y empresarios del sector público y privado para analizar los temas que marcarán la agenda nacional del 2026. Uno de estos debates contó con la presencia de la exministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, quien habló de la relación de Colombia con Estados Unidos.

Lacouture, se refirió inicialmente a las recientes declaraciones de Donald Trump, sobre la posibilidad de ataques terrestres a los países involucrados con el envío de cocaína a los Estados Unidos. La empresaria dijo puntualmente que “la situación de Colombia y Estados Unidos sigue siendo una relación estratégica para los dos países, hay tensión, pero no hay ruptura”.

Además, agregó que Colombia ha logrado mantener una distinción clara entre los canales políticos y comerciales, lo que ha permitido fortalecer el intercambio económico y ha posibilitado otras oportunidades como el crecimiento de las exportaciones de minero energéticas las cuales crecen, según la empresaria un 14% frente al año anterior, mientras que las exportaciones al mundo solo han crecido un 1%”.

También señaló que la relación entre Colombia y Estados Unidos es muy diferente a la relación entre Colombia y Venezuela y que “La forma como Estados Unidos ha manejado la relación con Colombia ha sido más pragmática de lo esperado”.

¿Cuál es el futuro de las relaciones comerciales con Estados Unidos?

Lacouture afirmó que “hoy en día no se ha recibido un aumento de aranceles y se está fortaleciendo el relacionamiento con Estado Unidos de otros temas comerciales”. Sin embargo, advirtió que la próxima etapa dependerá del panorama político: “Es clave cuál será la posición de los colombianos desde las regiones y su decisión en las elecciones de 2026, porque esto definirá un nuevo relacionamiento con el próximo Gobierno”, dijo.

¿Cómo está la relación en términos de inversión?

Otro tema sobre el cual conversó la exministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, tiene que ver con las inversiones de empresas estadounidenses en el país: “Colombia tiene una inversión de más de 800 empresas” lo que representa un aliado estratégico que respalda a Colombia en las decisiones políticas de Estados Unidos.

Finalmente, Claudia Lacouture, concluyó sobre el panorama político de Estado Unidos y dijo: “Hoy en día Colombia es un aliado desde punto de vista del narcotráfico y lo peor que puede pasar es volvernos un objetivo en ese tema”.

Reviva la entrevista a María Claudia Lacouture aquí: