Petro respondió a Trump por advertencia de ataques: Colombia debe tener un pueblo que no se arrodille

Desde el municipio de El Tarra, Norte de Santander, el presidente de la República, Gustavo Petro, aseguró que Colombia está “bajo amenaza”, tras las declaraciones realizadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre posibles ataques al narcotráfico en Colombia.

"Estamos ante circunstancias que atemorizan, frases de presidentes que hablan de invasiones y de misiles, abandono del diálogo y retoma de la barbarie, de la que no se puede esperar más que la muerte", señaló.

Aseguró que Colombia está bajo amenaza

"Estamos bajo amenaza y tenemos que quitarnos esas amenazas de encima", dijo.

Asimismo, Petro señaló que Colombia “debe ser grande” y no arrodillarse ante nadie.

“No hay nada que esperar, bombazos, misiles, gente que nos insulta, gente que nos humilla. No, Colombia tiene que ser grande, pararse sobre los dos pies, tener un pueblo que no agache la cabeza nunca, que no se arrodille ante nadie", dijo.

Las declaraciones se registraron tras la fuerte tensión generada entre Estados Unidos y Colombia luego de las declaraciones del presidente Trump donde habló de posibles ataques contra el narcotráfico en Colombia.