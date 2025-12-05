Colombia se abstiene en votación de la ONU que exhortaba a Rusia a devolver niños ucranianos
El representante Andrés Forero criticó la abstención y pidió al presidente Petro explicar por qué Colombia no apoyó el exhorto de la ONU para que Rusia devuelva a los niños ucranianos trasladados por la fuerza.
Durante una sesión especial de emergencia, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó este miércoles la resolución “Retorno de los niños ucranianos”, con 91 votos a favor, 12 en contra y 57 abstenciones, entre ellas la de Colombia.
La resolución exige que Rusia garantice el retorno inmediato, seguro e incondicional de todos los niños ucranianos que han sido trasladados o deportados de forma forzada desde territorios ocupados.
Asimismo, exhorta a ese país a poner fin de manera inmediata a cualquier práctica de traslado forzoso, deportación, separación de familias o tutores legales, así como a la modificación del estatus personal de los menores mediante cambios de ciudadanía, adopciones, acogimientos y procesos de adoctrinamiento.
Antes de la votación, la presidenta de la Asamblea General compartió el relato de un joven ucraniano, uno de los miles que han sido trasladados o adoptados por la Federación de Rusia. “Imagina que eres un joven de 16 años en un día normal (…) cuando unos soldados irrumpen en tu casa, te obligan a subir a su vehículo y te llevan a un destino desconocido”, afirmó, destacando que muchos niños permanecen meses bajo nuevas identidades y lejos de sus familias.
La intervención recordó además el artículo 49 de la Convención de Ginebra, que prohíbe el traslado forzado o deportación de civiles, incluidos menores, en contextos de ocupación territorial.
¿Cuál es la posición de Colombia?
La delegación colombiana decidió abstenerse frente a la resolución, postura que generó críticas en distintos sectores políticos.
El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, cuestionó públicamente la decisión del Gobierno. A través de su cuenta de X señaló:
“El presidente Gustavo Petro debe explicarle al país por qué ordenó que la delegación de Colombia ante la ONU se abstuviera de votar la proposición que exhortaba a Rusia a devolver a los miles de niños ucranianos que han sido secuestrados”.