Colombia se abstiene en votación de la ONU que exhortaba a Rusia a devolver niños ucranianos

Durante una sesión especial de emergencia, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó este miércoles la resolución “Retorno de los niños ucranianos”, con 91 votos a favor, 12 en contra y 57 abstenciones, entre ellas la de Colombia.

La resolución exige que Rusia garantice el retorno inmediato, seguro e incondicional de todos los niños ucranianos que han sido trasladados o deportados de forma forzada desde territorios ocupados.

Asimismo, exhorta a ese país a poner fin de manera inmediata a cualquier práctica de traslado forzoso, deportación, separación de familias o tutores legales, así como a la modificación del estatus personal de los menores mediante cambios de ciudadanía, adopciones, acogimientos y procesos de adoctrinamiento.

Antes de la votación, la presidenta de la Asamblea General compartió el relato de un joven ucraniano, uno de los miles que han sido trasladados o adoptados por la Federación de Rusia. “Imagina que eres un joven de 16 años en un día normal (…) cuando unos soldados irrumpen en tu casa, te obligan a subir a su vehículo y te llevan a un destino desconocido”, afirmó, destacando que muchos niños permanecen meses bajo nuevas identidades y lejos de sus familias.

La intervención recordó además el artículo 49 de la Convención de Ginebra, que prohíbe el traslado forzado o deportación de civiles, incluidos menores, en contextos de ocupación territorial.

¿Cuál es la posición de Colombia?

La delegación colombiana decidió abstenerse frente a la resolución, postura que generó críticas en distintos sectores políticos.

El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, cuestionó públicamente la decisión del Gobierno. A través de su cuenta de X señaló:

“El presidente Gustavo Petro debe explicarle al país por qué ordenó que la delegación de Colombia ante la ONU se abstuviera de votar la proposición que exhortaba a Rusia a devolver a los miles de niños ucranianos que han sido secuestrados”.