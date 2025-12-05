Condenan a la excongresista Aida Merlano a 3 años y 5 meses de prisión por su cinematográfica fuga

La juez 18 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá condenó a la excongresista Aida Merlano a 42 meses —es decir, 3 años y 5 meses de prisión—, por haber protagonizado una cinematográfica fuga el primero de octubre de 2019.

De esta manera, la juez avaló el preacuerdo que suscribió Merlano con la Fiscalía General de la Nación.

Entre lágrimas y sollozos reapareció la excongresista Aida Merlano en la audiencia del pasado 7 de noviembre, en la que la Fiscalía General de la Nación presentó el preacuerdo por el delito de fuga de presos.

El 1 de octubre de 2019 la exsenadora protagonizó una cinematográfica fuga, al lanzarse con una soga desde un consultorio odontológico ubicado en el norte de Bogotá, y cayendo a un primer piso, donde un hombre disfrazado de domiciliario la esperaba para abordar una motocicleta con rumbo desconocido.

La reaparición de Merlano se dio desde una guarnición militar en Malambo (Atlántico).

¿Qué dijo Aida Merlano?

“Tengo aproximadamente tres años de estar en este lugar, siete años de estar privada de la libertad y tres años que pasé en Venezuela bajo unas condiciones deplorables de privación de la libertad, donde estuve sometida a cosas terribles (...) quizás ahora mismo yo tampoco quiero salir de donde estoy porque me siento tranquila, he podido darme cuenta de los errores que tenía, no como política, sino como ser humano, como madre, como familia y creo que he ganado mucho, pero sí quisiera que pararan esas sevicias que han tenido en mi caso, que pararan por lo menos, aunque se opongan, no me señalen, ni me califiquen, porque solamente yo sé las razones que me llevaron a fugarme”, dijo.

Agregó: “Yo estoy muy arrepentida, no de haberme fugado, me arrepiento de haber cometido los delitos que me llevaron a estar privada de la libertad por primera vez”.

La excongresista reconoció en septiembre de 2024 que cometió el delito de fuga de presos en medio de la negociación del preacuerdo con la Fiscalía.