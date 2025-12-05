Debate: ¿Aprobar o hundir la ley de financiamiento?

El senador Juan Felipe Lemos y la representante a la Cámara de la Alianza Verde, Olga Lucía Velásquez, pasaron por los micrófonos de W Sin Carreta para hablar sobre el proyecto de ley de financiamiento del Gobierno Petro.

Lemus, quien se ha opuesto a este proyecto afirmó que “esta reforma tributaria disfrazada de ley de financiamiento, con más de 80 artículos, no resuelve los problemas estructurales que tiene el actual sistema tributario colombiano, que son la evasión, que de acuerdo con lo que ha advertido la Dian, es entre 70 y 100 billones de pesos por año”.

Asimismo, señaló que este no resuelve el problema de la informalidad en materia y el problema estructural más grave sigue poniéndole más presión al sector informal de la economía.

“Solo tiene un fin, recaudar más impuestos con una fórmula que no sirve y es hablar en apariencia de impuestos progresivos, aumentar las cargas a los sectores y que lo que ha probado es que cuando se imponen cargas excesivas, esos grandes contribuyentes tienen la capacidad de cambiar sus comportamientos tributarios y como sucedió con la reforma del 2023, en vez de generar los ingresos esperados, se terminaron reduciendo de manera significativa los ingresos de la nación”, dijo.

Sin embargo, en la Comisión Tercera del Senado, en la Comisión Cuarta del Senado de la República están los votos para hundir esta ley de financiación.

¿El Gobierno tiene chance de resucitarla?

“Este no es el momento para una ley de financiamiento. El Gobierno tiene el sol a sus espaldas. En un mes no va a resolver el desorden fiscal que tiene el país y los problemas que han tenido en materia del manejo que le han dado a la Hacienda Pública en Colombia”, dijo.

Y detalló: “Yo siento hoy que la reforma está hundida”.

Incluso, reveló que se han hecho algunas jugadas con el presidente de la Comisión Tercera de Cámara, que es el que preside las comisiones conjuntas.

“Siempre ha puesto a votar primero a las comisiones de la Cámara de Representantes que a la hora de hacer quórum se salen para evitar la votación por solicitud evidente del ministro de Hacienda, que además eso se ve muy feo, pero no tienen hoy la más mínima posibilidad de cambiar el voto de ninguno de los miembros de la Comisión Tercero de Senado ni de la Comisión Cuarta de Senado”, agregó.

Por su parte, la representante Velásquez afirmó que hay que salvar el capítulo cuarto porque este contiene los beneficios tributarios.

“Son los beneficios de descuento de intereses, multas y sanciones en todos los impuestos que se pagan a la Dian. Hay muchas empresas que todavía se resienten de lo que pasó con el Covid y tienen deudas con la Dian y que cada día que pasa se incrementan los intereses y las sanciones”, dijo, detallando que la Contaduría General de la Nación sacó un informe hace unos meses donde estableció que hay cerca de 100.000 deudores morosos a la Dian.

Sin embargo, dijo ser consciente de que es un proyecto difícil de lograr.

“Yo escuchaba al senador Juan Felipe Lemus, y tiene toda la razón en decir que no hay los votos en el Senado, por donde usted lo vea, no hay los votos en el Senado para sacar adelante la ley de financiamiento, y por eso yo apelo a una concertación sobre el capítulo cuarto, pero si no se da para discutir la ley de financiamiento, simplemente archivarla y cerrar”, concluyó.