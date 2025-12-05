Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 5 de diciembre de 2025
Hernán Peláez y Martín de Francisco analizaron los resultados del sorteo de fase de grupos del Mundial 2026 en el que Colombia competirá contra Portugal.
Peláez y De Francisco de este 5 de diciembre de 2025
01:41:09
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Peláez y De Francisco de este 5 de diciembre de 2025
Hernán Peláez y Martín de Francisco analizaron los resultados del sorteo de fase de grupos del Mundial 2026 en el que Colombia competirá contra Portugal.
¿Cómo quedó el grupo de Colombia para el Mundial 2026?
- Portugal
- Colombia
- Uzbekistán
- Ganador entre República Democrática del Congo, Jamaica y Nueva Caledonia
Así quedaron todos los grupos del Mundial 2026 tras el sorteo
Escuche el capítulo completo aquí:
Peláez y De Francisco de este 5 de diciembre de 2025
01:41:09
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles