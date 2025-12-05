Peláez y De Francisco en La WPeláez y De Francisco en La W

Programas

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 5 de diciembre de 2025

Hernán Peláez y Martín de Francisco analizaron los resultados del sorteo de fase de grupos del Mundial 2026 en el que Colombia competirá contra Portugal.

Peláez y De Francisco de este 5 de diciembre de 2025

Peláez y De Francisco de este 5 de diciembre de 2025

01:41:09

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Peláez y De Francisco de este 5 de diciembre de 2025

Hernán Peláez y Martín de Francisco analizaron los resultados del sorteo de fase de grupos del Mundial 2026 en el que Colombia competirá contra Portugal.

¿Cómo quedó el grupo de Colombia para el Mundial 2026?

  • Portugal
  • Colombia
  • Uzbekistán
  • Ganador entre República Democrática del Congo, Jamaica y Nueva Caledonia

Así quedaron todos los grupos del Mundial 2026 tras el sorteo

Escuche el capítulo completo aquí:

Peláez y De Francisco de este 5 de diciembre de 2025

01:41:09

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad