La Cancillería rechazó cualquier insinuación de ataque militar dentro del territorio colombiano

Ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, y al lado el logo de la Cancillería (Fotos vía Getty Images y Centro Democrático)

La Canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, expresó su rechazo a cualquier insinuación de emplear la fuerza militar dentro del territorio colombiano, tras la publicación de The Washington Post sobre bombardeos de EE. UU. cerca de las costas del Pacífico colombiano.

“Ningún Estado puede realizar operaciones armadas en el territorio de otro sin su consentimiento. Tal acción violaría de forma directa la Carta de las Naciones Unidas”, indicó Villavicencio.

La jefe de la cartera de Relaciones Exteriores aseguró que Colombia ve con profunda preocupación la normalización de operaciones extraterritoriales sin autorización, que han dejado decenas de víctimas en el Caribe y el Pacífico:

“Estos hechos erosionan el orden jurídico internacional y abren un precedente sumamente peligroso en una región que se reconoce como zona de paz”, dijo.

Por otra parte recordó a la comunidad internacional que la prohibición del uso de la fuerza, el respeto por la soberanía y la integridad territorial, así como el deber de resolver controversias por medios pacíficos, no son simples formalidades diplomáticas, son obligaciones jurídicas vinculantes para todos los estados.

Le puede interesar: Si Europa quiere guerra con Rusia, “estamos listos”, afirmó Putin