Wingo extendió la suspensión de vuelos hacia Venezuela hasta el 12 de diciembre

Wingo informó este jueves 4 de diciembre que extendió la suspensión temporal de sus vuelos desde y hacia Caracas hasta el viernes 12 de diciembre de 2025, mientras evalúa las condiciones que garanticen la seguridad operacional en sus vuelos a Venezuela.

La aerolínea afirmó que eso lo hace por su compromiso con la seguridad y el bienestar de sus pasajeros y tripulaciones.

Entre tanto, anunció medidas para ayudar a los pasajeros con vuelos programados en las fechas mencionadas. Entre esas están:

Reembolso del 100 % del valor del tiquete, ya sea al medio de pago original o mediante voucher Wingo (para adquirir servicios con la aerolínea en otra oportunidad).

Cambio de vuelo, según disponibilidad, sin cobro de penalidad ni diferencia tarifaria.

La aerolínea señaló que esas opciones pueden ser autogestionadas a través de wingo.com, en la sección ‘Mi Reserva’ o por medio de los canales de atención.

Finalmente, la aerolínea sugirió a sus pasajeros mantenerse informados sobre la evolución de esta situación a través de los canales oficiales de la aerolínea.

Entre tanto, Copa Airlines también tomó esa misma medida y extendió la suspensión temporal de sus vuelos desde y hacia Caracas, Venezuela, hasta el viernes 12 de diciembre de 2025.

Escuche W Radio en vivo: