El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Así es la historia de la ‘Rubia Maquilladora’, colombiana que es la estilista de famosos en EE.UU.

Este sábado, 6 de diciembre, habló en los micrófonos de W Fin De Semana, con Catalina Maya, Daniela Hernández Vinasco, conocida como la ‘Rubia Maquilladora’, estilista profesional, quien se refirió a todo el trabajo que ha realizado con artistas reconocidos.

Lea más: Jonathan Pregonero, el hombre que empodera a través del maquillaje a mujeres con cáncer

En su primera intervención, Hernández comentó que sus inicios se dieron por el querer dar un cambio a su vida.

“Fue una decisión que tomamos en el 2018. Teníamos como la intención de venir a probar nuevas cosas. Yo como carrera principal tuve diseño industrial y trabajé siete años en esa industria. Y tuve un cambio de vida y una nueva oportunidad para llegar acá con mi esposo”, dijo.

Y agregó: “Tratamos de crear una nueva vida y yo le dije: ‘yo me voy a volver la mejor maquilladora del mundo’, y así empecé, empecé estudiando en Colombia con una profesora particular, luego llegué a Las Vegas, me inscribí en una academia en donde aprendí muchísimo, trabajé allá por un año y medio aproximadamente y luego después de la pandemia decidimos venirnos a Miami y empezar a tocar puertas, escribiría a personas del medio”.

Por otro lado, la estilista destacó que el maquillaje no se trata solo de una serie de productos para aplicar en el rostro, sino que es una forma de empoderamiento y de transmitirse a uno mismo empoderamiento y seguridad, tanto en mujeres como en hombres.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

Hernández Vinasco reveló que ha trabajado con artistas como Romeo Santos, Bacilos, Raw Alejandro e, incluso, Ariana Grande.

Vea parte del trabajo de Daniela Hernández

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause Así es la historia de la ‘Rubia Maquilladora’, colombiana que es la estilista de famosos en EE.UU. 14:21 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: