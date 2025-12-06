Disidencias de las Farc atacaron estación de Policía en Tesalia, Huila

Durante la noche del 5 de diciembre de 2025, cerca de 20 integrantes del frente Ismael Ruiz atacaron de manera violenta las instalaciones de la Estación de Policía Tesalia, al occidente del departamento del Huila. Los subversivos emplearon explosivos, cilindros bomba, ráfagas de fusil y otros elementos de alto poder destructivo para intentar vulnerar la seguridad del municipio.

Los uniformados repelieron el ataque, evitando así que los delincuentes cumplieran su objetivo criminal. En su huida, los atacantes incineraron un vehículo y dejaron varios artefactos explosivos con el fin de asegurar su fuga.

Uno de los elementos más peligrosos fue un cilindro bomba completamente armado y listo para su detonación, abandonado en inmediaciones de una entidad bancaria ubicada en el parque principal. Según las primeras hipótesis, los subversivos habrían pretendido ocasionar daños a esta infraestructura con fines de hurto.

Otros cilindros fueron abandonados al rededor de la estación junto con otros explosivos que no pudieron detonar, pues no contaban los subversivos con la estrategia táctica de los policías que repelieron el ataque y que al parecer le causaron afectaciones a la estructura criminal.

El coronel Carlos Eduardo Téllez Betancur, comandante del Departamento de Policía Huila, exaltó a los policías que participaron en la defensa de la estación, destacando especialmente la valentía de una mujer policía que lideró parte de la respuesta operativa en medio del hostil ataque.

El Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana apoyaron de manera activa la acción de los policías de la estación Tesalia.

