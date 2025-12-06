España dice que confianza en el proceso de paz entre Colombia y Clan del Golfo es crucial

El Gobierno de España, en calidad de mediador en las conversaciones de paz iniciadas en Doha entre Colombia y el Clan del Golfo -la mayor banda criminal de la nación suramericana-, aseguró este sábado que la confianza en el proceso por las partes y el pueblo colombiano es el “elemento primordial” para su éxito.

Así lo indicaron a EFE en Doha fuentes de Exteriores español directamente implicadas en la mediación, que indicaron que España va a mantener “su firme compromiso con la paz en Colombia”, a quien dio la enhorabuena por el acuerdo de ayer entre las partes firmado en la capital catarí.

“Este proceso está en sus inicios y va a necesitar el apoyo de las partes y de los mediadores, así como de la sociedad civil”, indicaron las fuentes

Los puntos del acuerdo alcanzado contemplan diferentes acciones que serán puestas en marcha en las próximas semanas con el objetivo principal de ir consolidando la estabilidad y la paz en las poblaciones afectadas por el conflicto desde hace décadas, según las mismas fuentes.

España ha participado en este proceso -la delegación fue encabezada por el diplomático Alberto Ucelay- junto a los países mediadores Catar, Noruega y Suiza, además de la observación de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que con su larga experiencia en el país y su misión de acompañamiento al Proceso de Paz en Colombia hará la verificación y el monitoreo de los acuerdos alcanzados en Doha.

En el acuerdo, el Gobierno de Colombia creará tres zonas especiales en el norte y oeste del país para ubicar temporalmente a combatientes del Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y heredero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), es el mayor grupo criminal del país, con casi 9.000 integrantes, dedicado principalmente al narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de migrantes.

Las llamadas Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) empezarán a funcionar el 1 de marzo de 2026 en los municipios de Belén de Bajirá y Unguía, en el departamento del Chocó (oeste), y en Tierralta, en el departamento caribeño de Córdoba, según la declaración conjunta firmada en la capital catarí por el jefe negociador del Gobierno, Álvaro Jiménez, y el representante del Clan del Golfo, Luis Armando Pérez, entre otros.

El Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, inició las conversaciones formales con el Clan del Golfo en septiembre pasado en Doha.

En esa primera ronda de diálogos, las partes acordaron una etapa inicial de “construcción de confianza” y un plan piloto de sustitución de cultivos ilícitos en cinco municipios donde opera este grupo: Mutatá, en Antioquia (noroeste), y en Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía, en el Chocó, fronterizo con Panamá.

El documento insta a los colombianos a “reafirmar la construcción de paz como un objetivo común a los intereses de todos” y rechaza las acusaciones de que este esfuerzo de negociación “se enfoca en la revelación de información sobre líderes o estructuras del narcotráfico”