Sebastián Villalobos presentó ‘Para Papá’, su nuevo podcast acerca de la vida como padre de familia
El youtuber Sebastián Villalobos presentó ‘Para Papá’, un podcast donde la paternidad deja de ser un tema secundario y se habla honestamente entre hombres que han criado y han aprendido sobre ello.
Imagen de referencia de paternidad. Foto: Getty Images.
El influencer colombiano Sebastián Villalobos habló en W Fin de Semana sobre ‘Para Papá’, el podcast que creó junto a otros padres para abrir un espacio que no es tan común, uno donde los mismos hombres hablan su paternidad y lo que ella conlleva.
El hombre contó que la idea vino de que cuando iba a convertirse en padre notó que los relatos sobre crianza estaban dirigidos solo a mujeres y la experiencia masculina quedaba en un segundo plano.
Él y su amigo comenzaron a intercambiar anécdotas y desahogos de varios minutos que al final serían el corazón del proyecto, uno que se va de noches sin dormir, vacunas, retos de equilibrar trabajo y hogar y de un desafío que según Sebas ha sido el más difícil: Estar presente en todo sin dejar de ser él mismo.
Villalobos también compartió su experiencia acerca de su proceso de terapia y reconciliación con su familia, donde pudo entender como las viejas heridas afectaban sus relaciones y su manera de enfrentar la paternidad. “Las emociones que escondes debajo del tapete un día se vuelven imposibles de ignorar”, explicó.
El podcast, según Villalobos, es un acto de servicio para que otros hombres puedan sentirse acompañados, derriben mentidos y entiendan que la paternidad también se conversa.
Escuche la entrevista aquí:
