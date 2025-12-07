Lando Norris se coronó campeón mundial de la Fórmula 1 y destronó a Max Verstappen. Foto: Getty Images. / Bryn Lennon - Formula 1

El inglés Lando Norris (McLaren) se proclamó este domingo nuevo campeón del mundo de Fórmula Uno, al acabar tercero el Gran Premio de Abu Dabi, el último del año, que ganó, en el circuito de Yas Marina, el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Norris, de 26 años, se convirtió en el undécimo piloto británico en ganar el Mundial de Fórmula Uno, en cuyo historial sucedió a Verstappen, campeón las cuatro ediciones anteriores; tras acabar tercero una carrera que su compañero, el australiano Oscar Piastri, concluyó en segunda posición; y el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin), en la sexta.

El otro español, Carlos Sainz (Williams) -el primer compañero que tuvo Norris en la F1, cuando debutó, en 2019, en McLaren- concluyo decimotercero en Abu Dabi, donde el argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó vigésimo.

