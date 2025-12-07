Messi conquistó su primera MLS en una final mágica para Miami

Con tres goles inventados por Lionel Messi, el Inter Miami se proclamó por primera vez campeón de la liga norteamericana (MLS) al imponerse este sábado en la final por 3-1 ante el Vancouver Whitecaps.

La joven y ambiciosa franquicia copropiedad de David Beckham disfrutó de su noche más soñada frente a su público del Chase Stadium, en la que los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba emprendieron la retirada con un último trofeo bajo el brazo.

“Estoy feliz porque era un objetivo importante para nosotros, ser campeones de la MLS y festejarlo de local con la gente de Miami”, reconoció Messi.

El triunfo culmina el ascenso de un equipo que, a la llegada de Messi a mediados de 2023, se encontraba en lo más bajo de la tabla y sin un solo trofeo en su vitrina.

A sus 38 años, Messi agrandó el palmarés individual más exuberante del fútbol al conquistar la tercera liga en la que ha competido, tras ganar 10 veces la de España con el Barcelona y dos la de Francia con el Paris Saint-Germain.

El astro argentino ya dominaba la MLS a título individual, con los premios de MVP (Jugador Más Valioso) y Bota de Oro, y su talento único sigue marcando diferencias a sólo seis meses del inicio de la Copa del Mundo, en la que aún no ha confirmado su presencia.

Este sábado no necesitó hacerse presente en el marcador para ser elegido MVP de la final y cobrarse cuentas pendientes con el alemán Thomas Müller, actual líder de Vancouver e integrante de la Alemania que batió a Argentina en la final del Mundial de 2014.

Con ocho minutos de juego, Messi dejó atrás a dos rivales en el medio campo con un formidable eslalon que desencadenó la jugada del primer gol del Inter, anotado por el colombiano Édier Ocampo en propia puerta.

A los Whitecaps les costó encajar el golpe pero empató con un disparo del canadiense Ali Ahmed en el 60 y pudo adelantarse poco después en una jugada con tres remates al palo.

Pero Vancouver dejó con vida al Inter y Messi se lo hizo pagar en el 71 al robarle la pelota al paraguayo Andrés Cubas y dar un pase filtrado para el segundo gol de su compatriota Rodrigo De Paul, la última adquisición de Miami.

