“Orden vino de altos mandos de Policía”: Padre de Diego Felipe Becerra sobre encubrimiento del crimen

Recientemente,la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, ponencia del magistrado Carlos Roberto Solórzano, dejó en firme el fallo condenatorio contra cuatro exintegrantes de la Policía, por su participación en el asesinato del grafitero Diego Felipe Becerra, e intento de encubrimiento del crimen, en 2011.

Se trata del coronel en retiro Nelson Jesús Arévalo, y los agentes de la institución, Juan Carlos Leal Barrero, Fleyber Leandro Zarabanda y Wilmer Antonio Alarcón (quien accionó su arma contra el joven Diego Felipe Becerra).

Así las cosas, habló en los micrófonos de W Fin De Semana, con Catalina Maya, el padre de Diego Felipe, Gustavo Trejos, para hablar del tema.

“El proceso administrativo fue bastante difícil. En el proceso administrativo inicialmente la idea era que repararan a los amigos de Felipe, a toda la familia, pero pues al final solo repararon a mi señora Liliana Lizarazo y los costos de abogado, de la abogada del homicidio, ya el resto no se pudo obtener”, dijo.

Y agregó: “Entonces es algo que es difícil, pero nuestro objetivo principal era obtener las disculpas, el acto de perdón y que con ese reconocimiento se lograra reivindicar el buen nombre de Diego Felipe y demostrar que él no era un delincuente, que era lo más importante para nosotros”.

“Orden vino de altos mandos de Policía”

Trejos contó: “La noche en que ocurrió el asesinato, yo estuve en la escena del crimen. Y en la escena del crimen, en el momento en que yo estuve, que era más o menos la 1:00 de la mañana, no existía arma, no había arma porque yo estuve en el lugar donde cayó Diego antes de la Policía Metropolitana de Bogotá, junto con el coronel Eliezer Camacho, el coronel Ricardo Blanco, Carlos Arenas, Leidy Perdomo, estuvieron presentes en una reunión con testigos falsos. Entonces, esos dos hechos demuestran o denotan que la cúpula de la Policía Metropolitana de Bogotá actuó en conjunto, es algo que espero se demuestre en el proceso contra el general Francisco Patiño".

“Es muy raro recibir la declaración de un robo o de un hurto a una buseta, que después resultó falsa, y esté presente un general, dos coroneles, el asesor de prensa, y que después a esos testigos falsos los lleven en un recorrido por la prensa. Entonces, nosotros estamos esperando este juicio, vamos a ver el resultado como sea, pero sabemos que las órdenes vinieron de altos mandos, inclusive no de la Policía Metropolitana, sino de la Policía Nacional", reveló.

