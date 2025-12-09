Abusan de los contratistas: denuncian a María Irma Noreña por presunto constreñimiento electoral

La denuncia es por presunto constreñimiento electoral a la precandidata al senado del Partido de la U, y esposa de Mauricio Salazar, alcalde de Pereira, María Irma Noreña. La información fue compartida por la representante a la Cámara Carolina Giraldo, quien hizo mención a una lista con referidos y a la solicitud de asistencia obligatoria de contratistas a reuniones.

Giraldo compartió con la W unas declaraciones compartidas por personas, que por temor prefieren no revelar su identidad, donde cuentan cómo fueron citados y posteriormente incentivados a llenar un formulario con 60 referidos.

“Hace dos semanas me citaron de la secretaría a una supuesta reunión obligatoria en lago plaza. Yo le pregunté a la persona que me citó que si eso tenía que ver con alguna campaña política y me dijo que no, que era algo del trabajo, pero mentiras, cuando llegué había personas pasando lista verificando quienes habían ido. Después entré al auditorio y allá estaba María Irma, nos dijo que necesitaba que todos estuviéramos con ella en su campaña, que ella sabía quién estaba trabajando para la campaña y quién no”, menciona el denunciante anónimo.

El representante a la cámara Alejandro García también alzó la voz respecto al tema, afirmando que a él han llegado múltiples mensajes con pruebas que constatarían lo anteriormente mencionado.

“Los citan a una reunión como si fuera de trabajo […] Allí a las personas les quitan sus celulares antes de entrar a una sala donde se encuentran con María Irma Noreña. Allí les piden que deben acompañar la campaña y les entregan unos formatos para que diligencien, que llaman ‘recolección de firmas’ pero no son para otra que cosa que no sea alimentar una base de datos de contactos”, expresó.

La representante Carolina agregó que el haber visto contratistas que llevaban el chaleco de la Alcaldía de Pereira con volantes de María Irma en sus manos, genera alarma sobre la posición de los trabajadores: “me da mucho pesar de los contratistas, de cómo abusan de ellos”, expresó.

García, por su parte, añadió que esta situación incluye a Franyela, candidata también al Partido de la U: “hasta hace poco no era muy conocida en la ciudad de Pereira, fue como una hija de crianza de la casa de Mauricio Salazar y María Irma Noreña y es hoy la fórmula de María Irma a la cámara de representantes en Risaralda”, dijo.

