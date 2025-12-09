El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 9 de diciembre de 2025

Durante la emisión de este 9 de diciembre de 2025, Hernán Peláez y Martín de Francisco conversaron sobre cómo llegan los equipos Deportes Tolima y el Junior de Barranquilla a la final del Fútbol Profesional Colombiano, teniendo en cuenta los aspectos técnicos, el estado anímico y las cifras más relevantes de cada uno de los clubes.

De esta manera, aquí podrá encontrar un análisis completo de este encuentro, los motivos por los que el club Deportes Tolima será local en este último juego y más datos imprescindibles para llegar bien informado a este partido.

En su opinión, ¿cómo llegan estos dos equipos al encuentro final?

