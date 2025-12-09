Deportes

Fechas y horarios de final entre Tolima y Junior: Dimayor confirmó cómo acabará Liga BetPlay 2025 II

La Dimayor confirmó la programación oficial de la final de ida y vuelta en la Liga BetPlay II-2025.

Junior vs. Tolima

Este lunes 8 de diciembre de 2025, la Dimayor confirmó la programación oficial de la final de ida y vuelta en la Liga BetPlay II-2025, que disputarán Deportes Tolima y Junior de Barranquilla.

¿Cuándo se jugará la ida y la vuelta entre Tolima y Junior?

Dimayor confirmó que el partido de ida se jugará el viernes 12 de diciembre, a las 8:00 de la noche, en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

En cuanto a la vuelta, el título se definirá el martes 16 de diciembre, a las 7:30 de la noche, en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

La final será transmitida en exclusiva por Win Sports+, el canal autorizado para las fases definitivas del campeonato.

Tolima, bajo la dirección técnica de David González, llega a la final luego de liderar el Grupo B. Junior, dirigido por Arturo Reyes, clasificó por su parte como líder del Grupo A, a pesar de la derrota 2–1 frente al Medellín en la última fecha en que la combinación de resultados le permitió asegurar el cupo a la final.

