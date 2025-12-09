Tribunal declaró improcedente tutela que buscaba quitarle la personería al Nuevo Liberalismo

Imagen de referencia y logo del Nuevo Liberalismo. Foto: Getty Images / X @NvLiberalismo

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El precandidato presidencial Juan Manuel Galán aseguró a través de un video que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró improcedente la tutela que presentó el Partido Liberal y que buscaba quitarle la personería al Nuevo Liberalismo.

“El Tribunal declaró improcedente la tutela que pretendía afectar el reconocimiento de nuestro partido.Esta decisión es mucho más que un trámite jurídico, es un revés para quienes quisieron revictimizar la historia del Nuevo Liberalismo y para quienes intentaron borrar un legado construido con sacrificio, dolor, resiliencia y esperanza”, afirmó.

De esta manera, señaló que la decisión del Tribunal ampara la lucha y la historia de la colectividad. “El Nuevo Liberalismo es legítimo y legal”.

“Seguimos adelante: con la ley, con reglas claras y con el respaldo ciudadano”, concluyó.

La justicia nos dio la razón: el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró IMPROCEDENTE la tutela presentada contra el @nvliberalismo.



Esta decisión es una derrota para quienes intentaron revictimizar nuestra historia y desconocer el derecho que tenemos a existir como… pic.twitter.com/54kEKSQB08 — Juan Manuel Galán (@juanmanuelgalan) December 9, 2025

Escuche la noticia aquí: