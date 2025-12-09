Actualidad

Tribunal declaró improcedente tutela que buscaba quitarle la personería al Nuevo Liberalismo

“Es un revés para quienes quisieron revictimizar la historia del Nuevo Liberalismo”, aseguró Juan Manuel Galán.

Imagen de referencia y logo del Nuevo Liberalismo. Foto: Getty Images / X @NvLiberalismo

El precandidato presidencial Juan Manuel Galán aseguró a través de un video que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró improcedente la tutela que presentó el Partido Liberal y que buscaba quitarle la personería al Nuevo Liberalismo.

“El Tribunal declaró improcedente la tutela que pretendía afectar el reconocimiento de nuestro partido.Esta decisión es mucho más que un trámite jurídico, es un revés para quienes quisieron revictimizar la historia del Nuevo Liberalismo y para quienes intentaron borrar un legado construido con sacrificio, dolor, resiliencia y esperanza”, afirmó.

De esta manera, señaló que la decisión del Tribunal ampara la lucha y la historia de la colectividad. “El Nuevo Liberalismo es legítimo y legal”.

“Seguimos adelante: con la ley, con reglas claras y con el respaldo ciudadano”, concluyó.

