Córdoba tendrá más de 60 aspirantes a la Cámara de Representantes: así se conformaron las listas

Córdoba tendrá más de 60 aspirantes a la Cámara de Representantes: estas son las listas. (Colprensa) - referencia.

Montería

Cerca de 67 aspirantes a la Cámara de Representantes se inscribieron ante la Registraduría Nacional del Estado Civil de cara a las elecciones legislativas 2026. En total, 23 listas tendrá el departamento, conformadas de la siguiente manera:

La coalición de los partidos Mira y Colombia Renaciente se perfila como una de las más fuertes en esta sección del país. Dicha lista es encabezada por el exconcejal de Montería, Juan David Rangel y la exalcaldesa de Puerto Escondido y exsecretaria de Cultura, Heidy Torres Becerra, quienes son cercanos al grupo político de la administración departamental y al senador John Besaile y su hermano el exgobernador de Córdoba, Edwin Besaile.

Asimismo, figuran los nombres de Olga López, la exconcejal de Montelíbano, Sandra Milena Ángulo y Marta Ruiz, esposa del exgobernador de Córdoba, Orlando Benítez, quien es el actual director del Partido Liberal, pero la colectividad roja no logró conformar lista a Cámara por Córdoba, solo tendría la aspiración al Senado del loriquero Fabio Amín Saleme.

Cambio Radical:

Otro escenario que mantiene la expectativa en Córdoba es el de Cambio Radical, donde la lista es liderada por José Luis ‘Joche’ Abdala, quien va como fórmula de Edgardo Espitia, de la cuerda política del alcalde de Montería, Hugo Kerguelén.

En esta lista también se encuentran los nombres de la exaspirante a la Alcaldía de Sahagún, Lucía Tous, quien es muy allegada al grupo político del exalcalde de Buenavista, Félix Gutiérrez y su esposa, la actual representante Ana Paola García, quien aspirará al Senado por La U.

Partido Conservador:

La lista a Cámara por el Partido Conservador es encabezada por Nicolás Barguil, quien será fórmula de su primo David Barguil, luego de que este último confirmara su aspiración al Senado. Otro de los nombres cercano a este mismo grupo político es el de Ladys Noble, exsecretaria de Gobierno de Montería.

Pacto Histórico:

La lista a Cámara que también mantiene la expectativa en Córdoba es la de Pacto Histórico, esta es liderada por el exaspirante a la Alcaldía de Montería, Luis Fernando Ballesteros. En total, la integran cinco personas.

Centro Democrático:

El Partido Centro Democrático tendría a la cabeza a Fray Luis Martínez Paternina. Es una lista conformada por cuatro personas en total.

Mientras, por la Circunscripción Especial Afrodescendiente se inscribieron cuatro listas y para las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz se inscribieron 8 listas.

Cabe recordar que, La U tampoco llevará lista a Cámara por Córdoba. Es uno de los partidos que presenta rupturas políticas, luego de que el sector liderado por John Besaile se opusiera a la propuesta de llevar lista cerrada por esta colectividad a Cámara.

Listas conformadas para aspirar a la Cámara de Representantes. Ampliar