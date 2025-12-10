En marzo de 2026 entrarían en vigencia nuevas tarifas de gas en el país

Según la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), aunque se debe realizar la actualización tarifaria en medio de una baja oferta de gas en el país, otros factores como transporte, distribución, comercialización e infraestructura entrarán a determinar el costo que tendrán que empezar a asumir los usuarios en sus facturas en Colombia.

“Yo creo que nosotros en el primer trimestre del otro año tendremos nuevas tarifas en materia de distribución y comercialización de gas”, aseguró William Mercado, comisionado de la CREG.

“La producción de la molécula del gas tiene un porcentaje que puede estar entre el 35% y 40%, que es lo que pesa en la tarifa, los demás elementos como es el transporte, la distribución y la comercialización son también elementos que entran a jugar un papel fundamental”, agregó.

La Comisión desmintió cálculos entregados por algunos sectores que hablan de un déficit de gas cercano al 50%, y aseguran que en el peor de los casos estaría en el 12%.

“Yo escucho algunos analistas que hablan hasta del 40% y 50% de déficit de gas, eso no es cierto, vayamos a las cifras del gestor de gas”, advirtió el director ejecutivo de la CREG, Antonio Jiménez.

La CREG también dijo que se están flexibilizando algunos contratos que permitan el abastecimiento de gas en el país.