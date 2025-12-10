Gobierno criticó hundimiento de reforma tributaria y demoras en aprobación de la reforma a la salud

El ministro del Interior, Armando Benedetti, habló de las consecuencias que tendría el país por cuenta del hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso de la República.

“Ley de Financiamiento hundida es igual a bonos y riesgo alto y falta de capacidad para pagar la deuda externa, igual a crisis. Entonces la política social del Gobierno se verá afectada por los intereses tan altos de la deuda. Y todo porque un sector del Congreso vota con las vísceras”, señaló.

El jefe de la cartera política también criticó la falta de avances en la discusión y trámite en la reforma a la salud.

“Y la reforma a la salud, todos esos meses, no ha avanzado en la Comisión Séptima. La Comisión Séptima le ha mamado gallo al Gobierno, han despreciado a los enfermos y han ayudado a las EPS a que se cojan la plata”, advirtió