La Procuraduría exige acciones en la vía Panamericana, Risaralda - Chocó por hechos violentos

Desde la Procuraduría Regional de Instrucción dieron a conocer que en lo corrido del año se han registrado 40 cierres viales en la vía Panamericana que comunica a Risaralda con el Chocó, en el municipio de Tadó, a pocos kilómetros de los límites con este departamento, debido a las alteraciones de orden público producidas por grupos al margen de la ley como el ELN.

Cabe recordar, que el último hecho violento ocurrió el 3 de diciembre cuando varios sujetos interceptaron dos furgones con alimentos que iban para el Chocó y les prendieron fuego luego de pintarlos con las siglas del ELN.

Debido a esto, la Procuraduría General de la Nación solicitó a las autoridades adoptar medidas inmediatas de seguridad en los puntos críticos de este corredor vial, con el fin de evitar que se repitan este tipo de situaciones.

Entre las medidas solicitó a las entidades que, en ejercicio de sus deberes constitucionales y legales, informen las actuaciones adelantadas o previstas frente a los hechos descritos.

El Ministerio Público también pidió activar planes de prevención y contención del riesgo mediante la implementación de mecanismos de vigilancia permanente en los tramos priorizados, intensificar los patrullajes mixtos e instalar puestos de control temporales en los horarios de mayor riesgo.

Desde Risaralda, el secretario de Gobierno, Israel Londoño, manifestó su preocupación por la repercusiones que puede traer este tipo de actuaciones para el departamento por la cercanía y por la incidencia de la población del Chocó en este departamento.

“Comparto esa solicitud de la procuraduría, viene desde Bogotá, es una decisión que el señor procurador ha considerado que es importante... el tema del narcotráfico genera mucha atracción, pero de Tadó para acá, estamos más o menos a unos 40 kilómetros; hay unos grupos que han venido cerrando las vías, quemando vehículos, y el temor nuestro es que esos grupos lleguen hasta Santa Cecilia, la dinámica económica de esta parte del Chocó, de Quibdó, para acá, giran a Risaralda y al eje cafetero, al Valle, Antioquia, por esa carretera Pereira, Apía, Pueblo Rico, Santa Cecilia, Quibdó.

A lo anterior se suman afectaciones por fenómenos naturales, bloqueos comunitarios e incidentes de orden público, lo que incrementa el riesgo para transportadores, viajeros y habitantes de la región.

Finalmente, la Procuraduría requirió garantizar la movilidad y evitar afectaciones continuadas, establecer protocolos de respuesta rápida para la reapertura segura de la vía y adoptar medidas para prevenir nuevas acciones de extorsión, retenciones y atentados contra vehículos de carga.