Luis Fernando Mejía renuncia como director de Fedesarrollo tras siete años en el cargo
El economista no expresó las razones de su salida. Ha sido el director con mayor tiempo de permanencia en este centro de pensamiento.
Luis Fernando Mejía renunció a su cargo como director de Fedesarrollo, la cual se hará efectiva a partir del próximo 31 de diciembre.
Según señaló en un comunicado este centro de pensamiento, “Mejía cierra un ciclo de siete años al frente de la institución, convirtiéndose en el director con mayor tiempo de permanencia en los 55 años de historia de Fedesarrollo”.
La entidad agregó que durante ese tiempo tuvo incidencia y liderazgo técnico así como posicionamiento nacional e internacional.
“El Consejo Directivo expresa su profundo agradecimiento a Luis Fernando Mejía por su dedicación, liderazgo y compromiso con la misión de Fedesarrollo durante estos siete años. Su gestión deja a la institución fortalecida financieramente, posicionada como líder nacional y regional, y con un equipo humano de primer nivel preparado para continuar contribuyendo al desarrollo de Colombia”, afirmó el comunicado .
Ahora, el consejo iniciará de inmediato un proceso de selección para designar al sucesor.