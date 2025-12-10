Neurólogo reveló cómo se podría ralentizar el envejecimiento cerebral: factores de riesgo y más

A lo largo de la vida, las personas experimentan cambios físicos y cognitivos, por lo que mantener una salud óptima del cuerpo y el cerebro es fundamental para fomentar la calidad de vida y una vejez más saludable.

En ese sentido, este 10 de diciembre en Salud y Algo Más consultamos con el doctor Mauricio Medina Salcedo, neurólogo especialista en neurología cognitiva, quien reveló algunas recomendaciones para fortalecer el cerebro, mantenerlo sano y hasta “ralentizar” el envejecimiento cerebral.

¿Se puede ralentizar el envejecimiento cerebral?

De acuerdo con el experto, el cerebro con el paso de los años cambia, por lo que tiene diferentes etapas, como es la de los 9 a los 32 años, que es un momento en el que se hacen conexiones fuertes y se gestionan las situaciones que permiten adaptarse al entorno.

No obstante, menciona que, para que esta etapa dure más tiempo, o sea más efectiva, se deben fortalecer tres mecanismos en el cuerpo: “la reserva cognitiva, que son las experiencias, conocimientos y actividades que nutren el cerebro; (...) la reserva cerebral, que es el número de neuronas y células del cerebro de cada individuo; y el mantenimiento cerebral, que son todas las funciones que hace el cerebro para recuperarse de los daños”, como indicó, por lo que es importante estimular estos mecanismos para evitar el envejecimiento prematuro.

A su vez, tal como indicó el neurólogo, está comprobado que los pensamientos negativos, las malas experiencias o depresión generan sustancias que producen daño cerebral, por lo que la actitud que se tiene hacia la vida es fundamental en este proceso: “las personas que son optimistas pueden tener más reserva cerebral, mayor número de neuronas y defenderse mejor”, aseguró.

Por último, recomienda mantener una adecuada salud cerebrovascular, mentalidad positiva, evitando las enfermedades que dañan las arterias y la depresión, pues “las personas que viven en ambientes hostiles o con alto nivel de estrés, tienen una mayor pérdida neuronal”.

