Verificadores de datos expresan preocupación por restricciones a visas en EE.UU.

La Red Internacional de Verificación de Datos (IFCN) dijo estar “profundamente preocupada” por reportes de que el Departamento de Estado de Estados Unidos ordenó a su personal denegar visas a personas que han trabajado en verificación de datos y moderación de contenido.

“Esta labor fortalece el debate público, no lo censura”, declaró la organización en un comunicado. “Está protegida en Estados Unidos por la Primera Enmienda (de la Constitución), y Estados Unidos ha apoyado durante mucho tiempo libertades de prensa similares a nivel internacional”.

La AFP es miembro de la IFCN.

El comunicado se publicó el martes 9 de diciembre, días después de que el Departamento de Estado enviara, según reportes de medios, un memorando instruyendo al personal encargado de la verificación de visas H-1B para trabajadores altamente calificados a rechazar a los solicitantes involucrados en la “censura” de la libertad de expresión.

Según se informa, el memorando ordena a los funcionarios consulares que investiguen el historial laboral de los solicitantes en busca de actividades como la lucha contra la desinformación, la moderación de contenido, la verificación de datos y la confianza y la seguridad.

Los funcionarios del Departamento de Estado no han negado la existencia del memorando.

La IFCN afirmó que le preocupaban las implicaciones del memorando para aquellas personas cuyo trabajo “protege a los niños de la explotación, previene el fraude y las estafas y combate el acoso coordinado”.

“Una prensa libre y un público informado son fundamentales para la democracia”, añadió el grupo. “Las políticas que tratan la búsqueda de la precisión como una actividad descalificadora envían un mensaje desalentador a periodistas y otras personas de todo el mundo”.

