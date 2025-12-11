Cancillería confirmó que ya se envió la invitación formal para que Donald Trump venga a Colombia

La canciller Rosa Villavicencio reveló este jueves, 11 de diciembre, que el Gobierno colombiano ya envió una invitación oficial al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que Gustavo Petro le ordenara tramitarla durante un reciente consejo de ministros.

Según Villavicencio, la instrucción presidencial buscaba abrir un espacio para que Trump conozca de primera mano la estrategia colombiana en la lucha contra las drogas y el impacto social que esta política tiene en los territorios.

“La carta ya se ha enviado, de invitación para que venga al país, para que conozca mejor los territorios, para que conozca lo que estamos haciendo en materia de lucha contra las drogas y también del coste social que tiene para nuestras poblaciones”, explicó la canciller.

Villavicencio destacó que Colombia quiere mostrarle al mandatario estadounidense los avances y resultados en interdicción, destrucción de laboratorios, extradiciones y transformación productiva en zonas históricamente afectadas por economías ilegales.

“Ustedes bien saben —añadió— los esfuerzos y la evidencia de esta lucha: el cierre de laboratorios, las extradiciones y también las políticas que se han alineado para entregar más de 650 mil hectáreas y formalizar más de dos millones a poblaciones campesinas, así como el avance en los programas de sustitución de cultivos”.

En medio del más reciente consejo de ministros, el presidente Petro aseguró que Trump está “profundamente desinformado” sobre la realidad del país y sobre los resultados de la lucha contra el narcotráfico durante su Gobierno.

Por eso, el mandatario afirmó que varias personas de su entorno le habían recomendado no contestar para evitar “enredar más la piola”, pero señaló que debía explicar al país lo que está ocurriendo.