EE.UU. anunció sanciones contra sobrinos de Maduro y petroleros venezolanos

Estados Unidos impuso el jueves 11 de diciembre, nuevas sanciones contra tres sobrinos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto con un empresario y buques de seis compañías navieras que transportan petróleo venezolano, informó el gobierno de Donald Trump.

La medida se produce al día siguiente de que Estados Unidos incautara un buque petrolero frente a la costa venezolana, una escalada en la crisis entre ambos países.

“Estas sanciones tienen como objetivo a tres sobrinos de Maduro, dos de los cuales son narcotraficantes convictos”, señala un comunicado del Departamento de Estado.

La administración Trump recuerda que “en octubre de 2022, el gobierno anterior (del presidente Joe Biden) les concedió el indulto como parte de un intercambio de presos que involucró a siete ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela”.

“Ambos hombres regresaron a Venezuela y, hasta 2025, han continuado con sus actividades de narcotráfico”, asegura el texto.

Las sanciones son monitoreadas por el Departamento del Tesoro.

“La medida de hoy (jueves) también apunta al sector petrolero de Venezuela, incluyendo a un empresario y seis compañías navieras, e identifica seis buques como propiedad bloqueada”, añade el comunicado.

El buque que fuerzas estadounidenses asaltaron en el Caribe también estaba sometido a sanciones, en ese caso por sus vínculos con Irán y el grupo Hezbolá.

Los dos sobrinos de Maduro condenados en Nueva York tras su detención en 2016 son Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campos Flores. El tercero es Carlos Erik Malpica Flores.

Los tres son sobrinos por parte de la esposa de Maduro, Cilia Flores.

