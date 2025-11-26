Diosdado Cabello acusó al Gobierno de Estados Unidos de tener “vínculos con el narcotráfico”

AME2224. CARACAS (VENEZUELA), 24/11/2025.-El ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, habla durante una rueda del prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) este lunes, en Caracas (Venezuela). Cabello calificó de "vagabundos" a los presidentes que han confirmado que acompañarán a la líder opositora María Corina Machado a recibir el Premio Nobel de la Paz en Noruega, el próximo 10 de diciembre. EFE/ Ronald Peña R / Ronald Peña R

El titular de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, acusó este martes 25 de noviembre al Gobierno de Estados Unidos de tener “vínculos con el narcotráfico” en medio de una movilización chavista en Caracas en apoyo al Gobierno en plenas tensiones con Washington.

“Si alguien tiene vínculos con el narcotráfico es el Gobierno de los Estados Unidos”, afirmó Cabello en declaraciones al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Cabello se pronunció un día después de que el Departamento de Estado confirmara la designación oficial del Cartel de los Soles como grupo terrorista extranjero (FTO), que la Administración de Donald Trump asegura que lidera el presidente Nicolás Maduro junto con altos mandos del Ejército y el Gobierno venezolano, aunque Caracas ha advertido que se trata de un “invento” de Washington.

El funcionario advirtió, por otra parte, que será “aniquilado” quien “ose poner un pie” en su país, que enfrenta, según dijo, un incremento de las “amenazas” de EE.UU., en referencia al despliegue militar norteamericano en aguas cercanas a la nación suramericana.

“Quien ose poner un pie sobre Venezuela será aniquilado por nuestro pueblo, aniquilado es el término que quiero utilizar, porque el suelo venezolano se respeta”, advirtió.

En ese sentido, sostuvo que, a “la hora de defender” a Venezuela de quien “trate de hacer algo” en su contra, el país lo hará “con todos los instrumentos que tenga”.

El también número dos del chavismo insistió en que el Gobierno estadounidense quiere “robarse los recursos naturales de Venezuela”.

La designación del Cartel de los Soles da al Gobierno de Trump herramientas adicionales para aumentar la presión sobre el Gobierno de Maduro.

