Inpec frustró el intento de fuga de una reclusa en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó que se frustró el intento de fuga de una reclusa en la cárcel de El Buen Pastor de Bogotá.

Los hechos ocurrieron en la mañana de este jueves, 11 de diciembre; sin embargo, la rápida reacción de la guardia impidió que la privada de la libertad pudiera escaparse.

“El evento se originó cuando una mujer privada de la libertad del patio 6 intentó aprovechar una riña para trepar hacia una de las fachadas externas del penal. Los funcionarios de la guardia, al detectar la maniobra, intervinieron oportunamente en el área de techos, evitando su avance y neutralizando el riesgo sin que se presentaran afectaciones adicionales”, se lee en el comunicado del Inpec.

Tras el incidente, se realizaron diversas actividades de inspección:

Se activaron los protocolos internos de verificación, con un parte de 2.795 privadas de la libertad.

Se realizaron inspecciones en las áreas involucradas.

Se adelantan los procedimientos disciplinarios correspondientes.

Se mantiene el funcionamiento normal del penal.

El pasado domingo 7 de diciembre sobre las 4:30 de la tarde, se registró la fuga mediante la modalidad de ‘cambiazo’ de Pedro David Nieves Mosquera, condenado a 28 años por secuestro extorsivo, en cárcel La Picota de Bogotá. Otra fuga se presentó en Itaguí (Antioquia).