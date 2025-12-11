Investigan la muerte de motociclista tras presunta agresión de un agente de tránsito en Cali

El agente de tránsito fue apartado de su cargo mientras adelantan una investigación.

Cali

Justo cuando la Secretaría de Movilidad de Cali advertía sobre el preocupante aumento de agresiones contra los agentes de tránsito, con 67 casos en lo que va del año, un funcionario de la misma entidad quedó involucrado en la muerte de un motociclista identificado como Brian Steven Justin de 33 años.

Según información preliminar, el joven se movilizaba con su esposa cuando ignoró un llamado de pare del agente de tránsito, quien habría iniciado una persecución y les cerró el paso, ocasionando su caída. Testigos aseguran que, una vez en el suelo, el funcionario lo habría pateado.

Ante la gravedad de su estado, el joven fue trasladado a la Clínica Colombia, donde horas más tarde falleció.

Sus familiares exigen justicia y piden que se frenen los presuntos abusos de autoridad que estarían cometiendo algunos agentes de tránsito en la ciudad.

“Los caleños nos encontramos cansados de estos actos sistemáticos de violencia, avalados por un uniforme, así que, como han hecho capturas de los agresores de estos llamados agentes, exigimos que esta persona hoy se encuentra tras las rejas y pague por haberle arrebatado la vida a nuestro familiar”, señaló Lina Justi, prima de la víctima.

La Secretaría de Movilidad confirmó que el funcionario implicado fue apartado de su cargo mientras adelantan una investigación interna para esclarecer lo ocurrido. Además, rechazaron cualquier forma de agresión, reiterando su compromiso con el respeto y el buen trato en sus procedimientos de control.