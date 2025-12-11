Jorge Iván Ospina ya no será embajador de Colombia en Palestina: Gobierno derogó decreto

El exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, anunció este jueves que la Cancillería derogó el decreto que lo nombraba como embajador de Colombia en Palestina.

A través de un comunicado publicado en su cuenta en X, explicó que la designación “ha expirado” debido a la imposibilidad de llegar a Cisjordania y tomar posesión del cargo, “en medio del cierre diplomático impuesto por el gobierno de Benjamín Netanyahu”.

Ospina aseguró que su nombramiento representaba para él un compromiso personal con “el heroico pueblo palestino” y con la defensa de la vida.

“Fui formado en los principios de la solidaridad y lucha contra la injusticia, por tal motivo siempre daría un paso adelante para estar al lado del heroico pueblo Palestino”, escribió.

Según señaló, la decisión del gobierno israelí —que calificó como “arbitraria” y contraria a los Acuerdos de Oslo por negar la posibilidad del Estado Palestino— hizo inviable ejercer el cargo. Por ello, la Cancillería le notificó que el decreto fue derogado.

El exalcalde afirmó haber presentado varias alternativas para asumir funciones, incluso planteando ubicarse en un tercer país o entregar cartas credenciales en un encuentro con el presidente Mahmoud Abbas durante la Asamblea de la ONU, con el fin de crear un “precedente histórico” de respaldo al Estado Palestino. Sin embargo, dijo que fue “un imposible” debido a que “las tradiciones diplomáticas pueden más que la importancia de la vida y la paz entre palestinos e israelís”.