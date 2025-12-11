Marval se queda con dos terrenos del Grupo Energía Bogotá en la calle 26

Bogotá

Tras un proceso de subasta, el Grupo Energía Bogotá adjudicó a la constructora Marval S.A.S la compra de dos predios ubicados en la calle 26.

Los inmuebles, localizados en la carrera 66 No. 24–69 y la Avenida Calle 26 No. 66–63, suman más de 49.000 metros cuadrados de área total.

“Los predios, que fueron sede del Grupo hasta 1998 y posteriormente se han entregado en arriendo a entidades distritales, hoy no se alinean con las actividades esenciales del GEB transmisión de energía y transporte de gas, razón por la cual la empresa decidió su enajenación como parte de la gestión eficiente de activos no estratégicos”, informó el GEB.

En total, se convocaron más de 35 empresas para que participaran del proceso de subasta, los interesados en el proceso fueron evaluados, bajo criterios técnicos, jurídicos y financieros. La subasta final concluyó con la selección de Marval S.A.S como adjudicataria.

“Esto refleja la seriedad con la que administramos los activos del Grupo y la convicción de que todo debe hacerse con absoluta integridad y transparencia, en cada paso del proceso”, concluyó el presidente del GEB, Juan Ricardo Ortega.