Presidente Petro reiteró su propuesta de condecorar con la Cruz de Boyacá a Karol G

Durante una intervención en el consejo de ministros que se adelantó en la noche de este miércoles 10 de octubre, el presidente Gustavo Petro reiteró su propuesta de condecorar a la cantante colombiana Karol G con la Cruz de Boyacá.

“Karol G llegó al arte, su vida la llegó al arte. Yo quiero condecorarla con la Cruz de Boyacá, porque cantar ahí en el Vaticano, en el jubileo, al lado de Andrea Bocelli, no lo hace cualquier cantante colombiano, y ella lo logró”, dijo el mandatario.

Petro comparó su trayectoria con otros artistas de la misma región y destacó que, en su opinión, la cantante “rompió la cultura RCN mayamiense y tocó el arte”. Agregó que su éxito demuestra que en Colombia es posible un “renacimiento cultural”.

El presidente insistió en que el país debe educar al público en el arte para que florezca la producción artística: “Si no hay público del arte, no hay arte. Colombia es un país musical, puede producir arte si se educa su público. El arte tiene que expresar el alma de un momento, de un pueblo, y volverlo universal”.