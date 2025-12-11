Salvación Nacional retira aval a Henrique Gómez París: ya no será candidato a la Cámara

El expresidente de Acodrés, Henrique Gómez París, confirmó que renunció al aval para integrar las listas de Salvación Nacional a la Cámara de Representantes en 2026.

Fuentes le confirmaron a La W que una de las motivaciones estaría relacionada con un conflicto que sostiene desde hace varios años con la autora Leszli Kálli, y que fue dado a conocer en esta emisora. Según dicha denuncia, Gómez París insultó a la escritora en medio de un alto grado de alicoramiento, situación que él mismo terminó reconociendo.

Sin embargo, Gómez París sostiene que desde hace años es víctima de una persecución por parte de Kálli, a través de diferentes medios, entre ellos Twitter, e incluso mediante mensajes a su celular.

El exdirectivo aseguró que mantiene una muy buena relación con el partido y que prefirió dar un paso al costado para evitar agravios a la colectividad. Incluso afirmó que conserva una relación cordial con quienes integran esa organización.

Por otra parte, está la versión del director del partido, Henrique Gómez Martínez, quien fue más directo al señalar que ayer se le solicitó su retiro de las listas a la Cámara para el próximo año.

La respuesta de Acodrés

Acodrés rechazó categórica y públicamente cualquier vínculo con las aspiraciones políticas del señor Guillermo Henrique Gómez París. La agremiación recordó que desde el año 2024 Gómez París fue removido de su cargo por decisión de la Junta Directiva y, por lo tanto, no representa ni puede presentarse como miembro ejecutivo de la entidad.

Según la asociación, no lo reconocen como un representante válido de un sector que agrupa empresarios, trabajadores y a miles de mujeres que, con dignidad, impulsan la industria gastronómica del país. “En consecuencia, no contamos con ninguna relación institucional vigente con él y no apoyamos ni apoyaremos su candidatura ni sus aspiraciones políticas”, precisaron.

Acodres también reiteró su rechazo a cualquier forma de violencia, discriminación o agresión, especialmente contra las mujeres. Destacó que su compromiso se mantiene con los principios de respeto, equidad, ética y dignidad humana que afirman deben regir la actividad del sector gastronómico.

