UMNG inaugura en Villavicencio Centro de Experiencia y Orientación para el Meta y la Orinoquia

Colombia

La Universidad Militar Nueva Granada inauguró el martes 9 de diciembre su nuevo Centro de Experiencia y Orientación en Villavicencio, Meta. Este espacio estratégico materializa los objetivos del Plan Rectoral 2024–2028 «Educación neogranadina para la vida, el liderazgo y la paz» y reafirma el compromiso institucional con la regionalización y el acceso equitativo a la educación superior en Colombia.

La apertura de este Centro en Villavicencio constituye un importante logro de la gestión rectoral en su apuesta por fortalecer el impacto territorial. Su propósito es orientar a los aspirantes, acompañar a los estudiantes, consolidar los procesos de extensión y dinamizar la proyección social.

¿Cómo beneficia este proyecto a los universitarios?

Ofrecerá a la comunidad regional experiencias significativas de formación a distancia, virtual e híbrida, iniciando con la oferta académica de la Facultad de Estudios a Distancia. Esto permitirá que los habitantes del Meta accedan a educación universitaria sin necesidad de desplazarse a las sedes de Bogotá o Cajicá.

El Centro responde a la necesidad de acercar la oferta institucional a los territorios y de articular esfuerzos con actores locales —entre ellos la Alcaldía de Villavicencio, la Gobernación del Meta y autoridades locales y regionales de la Orinoquia, aliados fundamentales para consolidar un proyecto que impulsará el desarrollo educativo, social y económico de la región.

Innovación social y proyección académica futura

Entre sus principales funciones, el Centro brindará a los aspirantes una experiencia universitaria que permita comprender el valor formativo de la educación superior, mediante metodologías innovadoras, herramientas tecnológicas y actividades de orientación vocacional. De igual manera, ofrecerá información sobre programas académicos, oportunidades laborales y servicios institucionales, con el fin de contribuir al cierre de brechas regionales y fortalecer la toma de decisiones de quienes desean iniciar su proyecto profesional.

Asimismo, promoverá espacios de diálogo con la comunidad para identificar tendencias de innovación social, necesidades de formación y oportunidades de articulación con los sectores productivo, social y gubernamental.

Estas dinámicas permitirán proyectar una oferta académica pertinente, robustecer el portafolio de extensión de la Universidad en el territorio e implementar cursos de segunda lengua. También desarrollará experiencias educativas basadas en tecnologías emergentes —como inteligencia artificial y realidad aumentada— y en conceptos como el ‘Aula del Futuro’, fortaleciendo procesos de articulación y formación para docentes y estudiantes de educación media.

Con la apertura del Centro de Experiencia y Orientación en Villavicencio, la Universidad Militar Nueva Granada reafirma su misión de acompañar el desarrollo regional, promover entornos educativos innovadores y formar ciudadanos capaces de afrontar los desafíos contemporáneos y contribuir al bienestar de sus comunidades.