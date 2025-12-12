Carlos Pablo Márquez será el conjuez de la reforma pensional: aceptó la designación

El abogado y exsuperintendente delegado Carlos Pablo Márquez aceptó ser el conjuez que tendrá en sus manos el voto que desequilibrará la balanza de la reforma pensional.

Puede leer: Magistrado Héctor Carvajal fue retirado del debate de la reforma pensional

El además excomisionado de la CRC, por medio de una carta dirigida a la Sala Plena, manifestó que aceptó la designación luego de que resultara electo en el sorteo tras el empate en la votación.

Carlos Pablo Márquez, doctor en derecho de Oxford, señaló que no tiene ningún tipo de impedimento que reportar, por lo cual está habilitado para asumir esa crucial responsabilidad e iniciar el estudio del caso.

“Hoy presenté ante la Corte Constitucional mi aceptación para actuar como Conjuez. Tras un análisis riguroso, concluí que, en los términos de la Ley, no tengo impedimento alguno para asumir esta responsabilidad”, dijo el conjuez.

Le puede interesar: Reforma pensional debería declararse legítima: presidente de Colpensiones sobre decisión de conjuez

Márquez resaltó que fue elegido “abogado del año” en su experticia y señaló que aunque ha recibido preguntas bien y malintencionadas eso no le preocupa, porque no tiene intereses políticos ni partidistas.

“He dedicado de forma honesta y transparentemente mi vida al derecho, la filosofía, la economía y al estudio técnico de la regulación económica. No voy a poner en riesgo una trayectoria construida con esfuerzo y honestidad para servir intereses particulares o colores políticos” sentenció.

Según Carlos Pablo Márquez, tiene amigos de muchas ideologías y nada influirá en su crucial decisión. “Mi compromiso es y seguirá siendo exclusivamente con el expediente, con la Constitución y con la Ley. Ninguna estrategia o persona influirá en mi criterio. Cualquier intento de presión será público e inútil” agregó.

Ahora el conjuez comenzará el estudio del caso, para el cual contará con un término prudencial, con el fin de que se pronuncie en la próxima Sala Plena que sea citada para resolver el asunto.