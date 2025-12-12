Uno de cada tres latinos que votó por Trump se arrepiente de su decisión, según encuesta
Según los electores, las decisiones de Trump muestran una gran desconexión de la realidad. Si bien uno de cada dos votantes latinos creen que la inflación y el costo de vida deben ser una prioridad para el presidente, apenas un 14 % cree que él y su partido están enfocados en ello.
Al menos uno de cada tres votantes latinos que apoyó en las últimas elecciones al presidente estadounidense, Donald Trump, se arrepiente de su decisión, según encuestas realizadas por organizaciones civiles, que apuntaron a la situación económica y las promesas incumplidas como los principales detonantes.
Los sondeos, elaborados por Somos Votantes y Somos PAC y presentados este viernes en una rueda de prensa virtual, revelaron que una mayoría de electores latinos responsabiliza al Partido Republicano de la frustración económica que viven, especialmente por el aumento del costo de vida y el estancamiento de los salarios.
- Lea también: Gobierno Trump no descartó redadas ni captura de migrantes durante el Mundial FIFA de 2026
Esto ha provocado que el índice de popularidad del presidente alcanzase en el último trimestre del año su punto más bajo.
Las encuestas situaron en -26 puntos la popularidad de Trump, en comparación con el -12 que registraba en febrero, y reveló que tanto la aprobación de su gestión (-28), como de su manejo de la economía (-30) se ha hundido desde principios de año.
El mandatario neoyorquino ha perdido el apoyo de grupos de votantes clave: los independientes se han vuelto completamente reacios, el rechazo crece entre los jóvenes, y los hombres latinos -que jugaron un papel decisivo para su victoria en 2024- también se están distanciando de Trump.
- Le puede interesar: Trump quiere poner fin a la “migración masiva” en el mundo, afirmó la Casa Blanca
“No se trata sólo de un mal trimestre para Trump entre los votantes latinos; sino de un colapso documentado que lleva un año y cuyo final no se vislumbra”, ha dicho la fundadora y presidenta de Somos Votantes y Somos PAC, Melissa Morales.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
Escuche W Radio en vivo aquí:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles